Son Dakika Haberleri: LEGOLAND® Discovery Centre İstanbul'dan

LEGOLAND® Discovery Centre İstanbul'dan

30 dakika önce

8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında düzenleyeceği atölyede, dünyanın en ünlü sarışını Amerikalı aktris/model Marilyn Monroe'nun LEGO® brick'leri ile oluşturulacak mozaiğini yapıyor.

LEGOLAND® Discovery Centre İstanbul'dan, System.String[]

8-9-10 Mart tarihlerinde devam edecek olan atölyede çocuklar ve aileleri tarafından hazırlanacak olan mozaik için, 22 bin adet brick kullanılması planlanıyor.

3-10 yaş arası çocuklu aileler için eğlenceli ve öğretici aktiviteler sunan LEGOLAND® Discovery Centre İstanbul, dünyanın gelmiş geçmiş en ikonik kadınlarından Marilyn Monroe'nun mozaiğinin yapılacağı keyifli bir atölye çalışması düzenliyor. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde başlayacak ve 9-10 Mart tarihlerinde devam edecek olan etkinlik, üç gün boyunca 13:00-18:00 saatleri arasında misafirlerini ağırlayacak. 144X116 cm ölçülerinde çalışılacak olan Marilyn Monroe mozaiği için 22 bin adet brick kullanılacak.

Merlin Entertainments bünyesindeki bir diğer eğlence merkezi Madame Tussauds İstanbul, bir zamanlara damgasını vuran Marilyn Monroe'nun balmumu figürünü de ev sahipliği yapıyor; figür ziyaretçilerin favorileri arasında yer alıyor.

Yaklaşık 3 milyon LEGO® parçasından oluşan LEGOLAND® Discovery Centre İstanbul'un içerisinde, The LEGO® Movie 2 temalı etkinlik alanı, LEGO® fabrika turu, atölye çalışmaları, LEGO® temalı filmlerin gösteriminin yapıldığı 4D sinema, Doğum Günü odası, temalı oyun ve eğlence alanları ve LEGO® parçalarından yapılmış dünyanın en önemli yapılarının olduğu bir MINILAND bulunuyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 11:33 Kaynak: Bültenler

Dünya Kadınlar Günü, Marilyn Monroe, İstanbul, Güncel
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