Legoların Efendisi" Eve Sığmıyor

DENİZ AÇIK - Eskişehir 'de oturan 11 yaşındaki Efe Bilgili'nin küçük yaşlardayken babasının aldığı puzzle ve yapı oyuncaklarına olan sevgisi, legolarla tutkuya dönüştü.Bilgili'nin yaptığı lego oyuncaklar, odasına sığmayınca evin bir bölümü daha onun için tahsis edildi.Babası, 6. sınıf öğrencisi Bilgili'ye, henüz iki yaşındayken puzzle ve yapı oyuncakları satın almaya başladı. Bilgili'nin oyuncak tutkusu zamanla legolara yöneldi. Ailesi ve yakınlarının kendisine verdiği legolarla çeşitli oyuncuklar ortaya çıkaran Bilgili, evin bir bölümünü adeta lego atölyesine dönüştürdü.Bugüne kadar yaklaşık 100 bin parça lego birleştiren Bilgili'nin "Legoların Efendisi" takma adıyla Youtube ve Instagram 'da paylaştığı videolar, Türkiye 'de ve Uzak Doğu ülkelerinde ilgiyle izleniyor.Efe Bilgili, AA muhabirine yaptığı açıklamada, lego birleştirmenin kendisinde bir tutku olduğunu belirterek, yeni bir kutu geldiğinde hemen açıp birleştirmek istediğini kaydetti.Bugüne kadar 100 bin parçaya yakın lego birleştirdiğini vurgulayan Bilgili, şöyle konuştu:"Yaptığım hiçbir legoyu diğerinden ayıramıyorum. Hepsini beğeniyorum. Arkadaşlarım ortaya çıkardığım ürünleri görünce çok şaşırıyorlar. Arada sırada yaptıklarımı okula götürüyorum. Öğretmenlerim de çok beğeniyor. Bazı legoları yaparken çok zorlanıyorum. Ancak sonunda bir ürün ortaya çıkarabiliyorum. Her legoyu birleştirdiğimde yeni bir ürün ortaya çıkacağı için heyecanlanıyorum. Tutku ve merak beni lego birleştirmeye teşvik ediyor. Lego benim için bir oyuncak değil, hobi. Hediye olarak lego gelince seviniyorum. Şimdilerde legoları robotik kodlamayla hareket ettirmek için çalışıyorum. Gelecekte Lego firmasında tasarımcı olarak çalışmayı istiyorum.""Evin bir odasını Efe'nin legolarına ayırdık"Baba Fırat Bilgili ise Efe doğduğunda yapım oyuncakları almaya başladığını ve oğlunun 2-3 yaşındayken puzzle ya da büyük parça oyuncakları birleştirmeyi sevdiğini anlattı.Efe'ye daha sonra lego almaya başladıklarını belirten Bilgili, şunları söyledi:"Bunları zevkle yapıp kullandıkça diğer oyuncaklar hoşuna gitmemeye başladı. İlkokul sürecinde okulda lego aktivitelerine katılmaya başladı. Efe büyüdükçe her geçen gün daha çok parçayla daha güzel legolar yapıyor. İlk önce kendi odasında legoyla ilgili bir kısım belirlemiştik. Zamanla odasına sığmamaya başladı. Şimdi evin bir odasını Efe'nin yaptığı legolara ayırdık. Legoları birleştirmesi ve tasarlaması için atölyeye dönüştürdük. 2-3 bin parçalık legoyu bir günde tamamlıyor. Sevdiği bir lego olduğunda başından hiç kalkmadan yapıyor. Efe'ye 'Legoların Efendisi' başlığıyla Youtube kanalı kurduk. Abone sayımız az olsa da Tayland Güney Kore gibi Uzak Doğu ülkelerinde Efe'nin videoları çok izleniyor."Bilgili, legonun kendileri için çok pahalı bir uğraş olmaya başladığını belirterek, "Her geçen gün yeni çıkan bir modeli almak bizi ekonomik olarak etkiliyor." dedi."Bazı legoları evin salonundaki vitrinde sergiliyorum" Anne Sevinç Bilgili de oğlu Efe için legoların çok kıymetli olduğunun altını çizerek, legoların temizliğini ve düzenlemesini Efe ile yaptıklarını dile getirdi.Efe'nin legolarıyla bütünleşik bir hayat yaşadığını aktaran anne Bilgili, "Evimize gelen Efe'nin arkadaşları buradan gitmek istemiyor. Bazen ben oğlumun yaptığı bazı legoları evin salonundaki vitrinde sergiliyorum." ifadelerini kullandı.