Legrand Grup Türkiye'ye Ödül

İhracat Başarı Ödülleri töreninde "Elektrik Üretim ve Dağıtım Ekipmanları" kategorisinde Legrand Grup Türkiye'nin dış ticaret firması olan Eltaş Elektrik Malzemeleri San. ve Paz. A.Ş. üçüncülük ödülünün sahibi oldu.

Türkiye genelinde faaliyet gösteren elektrik ve elektronik sektöründeki ihracat şampiyonu firmaların ödül aldığı Elektrik ve Elektronik İhracatçıları Birliği (TET) tarafından düzenlenen 2018 yılı İhracat Başarı Ödül Töreni 15 Şubat Cuma günü gerçekleşti.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Gülle, TET Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Güven Uçkan ve sektörün önde gelen isimlerinin katıldığı törende, 2018 yılında gerçekleşen Elektrik-Elektronik sektör ihracatının 11,5 milyar dolar olduğu ve bu rakamın Türkiye ihracatının yüzde 7'sini oluşturduğu belirtildi.

2018 yılında elektrik ve elektronik sektöründeki ihracatlarıyla sektöre damga vuran şirketlerin ödüllendirildiği törende, "Elektrik Üretim ve Dağıtım Ekipmanları" kategorisinde Legrand Grup Türkiye'nin dış ticaret firması olan Eltaş Elektrik Malzemeleri San. ve Paz. A.Ş. üçüncülük ödülünün sahibi oldu.