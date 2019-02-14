Leica Galeri İstanbul, Magnum Fotoğrafçısı Bruno Barbey'i Ağırlıyor

Uzun yıllardır yürüttüğü proje ve platformlarla kültür-sanatın en büyük destekçilerinden biri olan Doğuş Grubu tarafından bomontiada'da kurulan Leica Galeri İstanbul, 2019 yılının ilk sergisinde Magnum fotoğrafçısı Bruno Barbey'i ağırlıyor.

1964 yılında bu yana yarım asrı aşkın bir süredir Magnum Fotoğraf Ajansı'na üye olan, 1992-1995 yılları arasında ise ajansın başkanlığını yürüten Fotoğrafçı Bruno Barbey'in "My Morocco" başlıklı sergisi, 14 Mart'ta Fotografevi işbirliğiyle sanatseverlerle buluşacak.

Sergi, sanatçının hayatının ilk 12 yılını geçirdiği Fas'la ilgili hazırladığı dört kitabından biri olan "My Morocco"dan bir seçki sunuyor. Sergide, Barbey'in doğum yeri de olan Fas'a 1970 ile 2000 yılları arasında gerçekleştirdiği ziyaretler sırasında kadrajına yansıyan fotoğraflarla zaman yolculuğuna çıkmak mümkün…

Sanatçı, elli yılı aşkın sürede beş¸ kıtada fotoğraflar çekti. Nijerya, Vietnam, Orta Dogˆu, Banglades¸, Kamboc¸ya, Kuzey I·rlanda, Irak ve Kuveyt'teki savaş¸ ve çatışmaları ele aldığı fotoğrafları tüm dünyada yankı uyandırdı.

Du¨nyanın o¨nde gelen dergilerinde fotoğrafları yer alan ve uluslararası yayınevleri tarafından 30'un üzerinde fotoğraf kitabı basılan sanatçının, daha önce de Leica Galeri Frankfurt'ta bir sergisi sanatseverlerle buluşmuştu.

Bruno Barbey'in "My Morocco" başlıklı sergisi 14 Mart – 25 Mayıs 2019 tarihleri arasında Leica Galeri İstanbul'da ücretsiz olarak görülebilir.