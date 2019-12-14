Leicester 8 maç sonra puan kaybetti - Son Dakika
Son Dakika Spor Leicester 8 maç sonra puan kaybetti - Son Dakika Spor

Leicester 8 maç sonra puan kaybetti

6 saat önce

İngiltere Premier Lig'in 17'nci haftasında mili futbolcu Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City sahasında konuk ettiği Norwich City ile 1-1 berabere kaldı.

Leicester 8 maç sonra puan kaybetti, System.String[]

İngiltere Premier Lig'in 17'nci haftasında mili futbolcu Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City sahasında konuk ettiği Norwich City ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla mavi-beyazlıların ligdeki 8 maçlık galibiyet serisi sona erdi. King Power Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada gol perdesini Norwich City açtı. 26'ncı dakikada sahneye çıkan Pukki takımını 1-0 öne geçirdi. Bu gole Leicester City 38'inci dakikada Jamie Vardy karşılık verdi. Müsabakada başka gol olmadı ve mücadele 1-1'lik skorla sona erdi. Bu sonuçla 8 maç aradan sonra puan kaybeden Leicester City, lider Liverpool'un 10 puan gerisine düştü.

Öte yandan Leicester City'de milli futbolcu Çağlar Söyüncü mücadeleye ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.


Leicester City FC, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 08:45 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Galatasaray tarafından takımına tepki, Ankaragücü'ne alkış
Galatasaray'da kaptanlar, kötü gidişatın sorumluluğunu üstlendi! Ankaragücü beraberliği sonrası taraftarlar Fatih Terim'i istifaya davet etti Fatih Terim: Başta ben hatalıyım, yakışmadı bize

Son Dakika Haberleri
02:10 Tugay Kerimoğlu: "Ben Galatasaray'dayken..." - Son Dakika Spor
01:35 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Liverpool'un rakibi Monterrey oldu - Son Dakika Spor
01:26 Balkan Boks Şampiyonası'nda Türk sporcular 17 madalya kazandı - Son Dakika Spor
01:00 Ankaragücü Başkanı Fatih Mert: "Puan almak büyük mutluluk" - Son Dakika Spor
00:40 Galatasaray'da Marcao'nun eşi Pan Teixeira isyan etti! - Son Dakika Spor
23:27 Fatih Terim: Başta ben hatalıyım, yakışmadı bize - Son Dakika Spor
22:42 Ankaragücü beraberliği sonrası taraftarlar Fatih Terim'i istifaya davet etti - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2019 03:02:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Leicester 8 maç sonra puan kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]