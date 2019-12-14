Leicester 8 maç sonra puan kaybetti

İngiltere Premier Lig'in 17'nci haftasında mili futbolcu Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City sahasında konuk ettiği Norwich City ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla mavi-beyazlıların ligdeki 8 maçlık galibiyet serisi sona erdi. King Power Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada gol perdesini Norwich City açtı. 26'ncı dakikada sahneye çıkan Pukki takımını 1-0 öne geçirdi. Bu gole Leicester City 38'inci dakikada Jamie Vardy karşılık verdi. Müsabakada başka gol olmadı ve mücadele 1-1'lik skorla sona erdi. Bu sonuçla 8 maç aradan sonra puan kaybeden Leicester City, lider Liverpool'un 10 puan gerisine düştü.

Öte yandan Leicester City'de milli futbolcu Çağlar Söyüncü mücadeleye ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.