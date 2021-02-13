Leicester City, 7 dakikada attığı 3 golle Liverpool'u yendi

İngiltere Premier Lig'de son şampiyon Liverpool, öne geçtiği maçta Leicester City'ye 3-1 mağlup oldu.

Ligde 24. haftanın açılış maçında Liverpool, King Power Stadı'nda Leicester City'ye konuk oldu.

Liverpool'un oyuna daha çok hakim olduğu, Leicester City'nin ise hızlı hücumlarla şans aradığı ilk yarı 0-0 sona erdi.

İkinci yarıya da etkili başlayan Liverpool, 67. dakikada Muhammed Salah'ın golüyle 1-0 öne geçti.

Leicester City, 78. dakikada James Maddison ile beraberliği yakalarken, 81. dakikada Jamie Vardy ve 85. dakikada Harvey Barnes'in golleriyle mücadeleden 3-1 galip ayrıldı.

Milli futbolcu Ozan Kabak, Liverpool formasıyla ilk kez sahaya çıktı. Leicester City'de ise Çağlar Söyüncü, Ozan gibi 90 dakika oyunda kalırken, Cengiz Ünder yedek bekledi.

Ligde üst üste 3. maçını kaybeden Liverpool 40 puanda kaldı, Leicester City 46 puana yükseldi.