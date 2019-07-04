Leicester City, Ayoze Perez'i transfer etti
17 dakika önce
İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City, Newcastle United forması giyen İspanyol forvet Ayoze Perez'i renklerine bağladı.
İngiltere
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 02:43 Kaynak: AA
Premier Lig ekibi Leicester City, Newcastle United forması giyen İspanyol forvet Ayoze Perez'i renklerine bağladı.
Leicester City Kulübü, 25 yaşındaki Perez ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
İngiliz basınında, Leicester City'nin oyuncu için 30 milyon pound ödeyeceği öne sürüldü.
Perez, geçen sezon forma giydiği 41 maçta 13 gol attı.
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