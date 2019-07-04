Son Dakika Haberleri: Leicester City, Ayoze Perez'i transfer etti
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Leicester City, Ayoze Perez'i transfer etti

17 dakika önce

İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City, Newcastle United forması giyen İspanyol forvet Ayoze Perez'i renklerine bağladı.

Leicester City, Ayoze Perez'i transfer etti, System.String[]
İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City, Newcastle United forması giyen İspanyol forvet Ayoze Perez'i renklerine bağladı.
Leicester City Kulübü, 25 yaşındaki Perez ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
İngiliz basınında, Leicester City'nin oyuncu için 30 milyon pound ödeyeceği öne sürüldü.
Perez, geçen sezon forma giydiği 41 maçta 13 gol attı.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 02:43 Kaynak: AA
Spor
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