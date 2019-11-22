Leicester City, Çağlar Söyüncü için kararını verdi! Ocak'ta...

Bu sezon performansıyla dikkat çeken Leicester City, Ocak ayı için transfer kararını verdi. Leicester City Teknik Direktörü Brendan Rodgers, Çağlar Söyüncü başta olmak üzere Ocak ayında kesinlikle oyuncu satmayacaklarını belirtti.



Rodgers, "Takımı sürekli geliştirmek istiyoruz. Ocak ayı transfer döneminde kesinlikle oyuncu kaybetmeyeceğiz. Hedefimiz kadroyu sabit tutmak." sözlerini kullandı.



İngiliz ekibinde Milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü'nün adı Manchester City ve Manchester United ile anılıyordu. Çağlar'ın yanı sıra James Maddison'ın da ismi büyük takımlarla anılıyordu.

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