Son Dakika Haberleri: Leicester City, Çağlar Söyüncü için kararını verdi! Ocak'ta...
Son Dakika Spor Leicester City, Çağlar Söyüncü için kararını verdi! Ocak'ta... - Son Dakika Spor

Leicester City, Çağlar Söyüncü için kararını verdi! Ocak'ta...

6 saat önce

Bu sezon performansıyla dikkat çeken Leicester City, Ocak ayı için transfer kararını verdi.

Leicester City, Çağlar Söyüncü için kararını verdi! Ocak'ta..., System.String[]

Bu sezon performansıyla dikkat çeken Leicester City, Ocak ayı için transfer kararını verdi. Leicester City Teknik Direktörü Brendan Rodgers, Çağlar Söyüncü başta olmak üzere Ocak ayında kesinlikle oyuncu satmayacaklarını belirtti.


Rodgers, "Takımı sürekli geliştirmek istiyoruz. Ocak ayı transfer döneminde kesinlikle oyuncu kaybetmeyeceğiz. Hedefimiz kadroyu sabit tutmak." sözlerini kullandı.


İngiliz ekibinde Milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü'nün adı Manchester City ve Manchester United ile anılıyordu. Çağlar'ın yanı sıra James Maddison'ın da ismi büyük takımlarla anılıyordu.

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da,

Leicester City FC, Brendan Rodgers, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 10:12 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Türkiye'de bir ilk! Kayserispor'a kadın Başkan: Berna Gözbası
EURO 2020 play-off turu eşleşmeleri yapıldı! İşte karşılaşacak ülkeler Beşiktaş ile Galatasaray arasında müthiş takas! Al Diagne'yi ver Oğuzhan'ı Galatasaray'da Luyindama şoku: Sezonu kapattı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2019 16:56:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Leicester City, Çağlar Söyüncü için kararını verdi! Ocak'ta...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]