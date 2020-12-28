Leicester City, Crystal Palace deplasmanından 1 puanla ayrıldı - Son Dakika

Leicester City, Crystal Palace deplasmanından 1 puanla ayrıldı

28.12.2020 20:11
Leicester City, Crystal Palace deplasmanından 1 puanla ayrıldı, System.String[]

İngiltere Premier Lig'de Leicester City, deplasmanda Crystal Palace ile 1-1 berabere kaldı.

İngiltere Premier Lig'de Leicester City, deplasmanda Crystal Palace ile 1-1 berabere kaldı.

Premier Lig'in 16. hafta açılış maçında Leicester City, Selhurst Park'ta Crystal Palace'a konuk oldu.

İlk yarısı golsüz geçilen karşılaşmada ev sahibi ekip, 58. dakikada Wilfried Zaha'nın golüyle öne geçti.

Leicester City'de 83. dakikada sahneye çıkan Harvey Barnes, maçın skorunu belirledi: 1-1.

Mavi-beyazlı ekipte milli futbolcu Çağlar Söyüncü, sakatlığının ardından ilk kez maç kadrosuna dahil edilirken, sakatlığı bulunan Cengiz Ünder kadroda yer almadı.

Puanını 29'a çıkartan Leicester City, 2. sıraya yükselirken, 19 puanlı Crystal Palace 13. sıraya yerleşti.

İngiltere Premier Lig, Leicester City FC, Crystal Palace, Premier Lig, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Leicester City, Crystal Palace deplasmanından 1 puanla ayrıldı - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Hakemin gol kararı sonrası sosyal medya yıkıldı: Rezillik ABD Sağlık Bakan Yardımcısı Giroir, Kovid-19'un mutasyonlu türünün ülkesinde de olabileceğini söyledi Almanya'da fazla doz aşı vurulan 5 huzurevi çalışanı hastaneye kaldırıldı Köpeğe çarparak ölümüne neden olan motosiklet sürücüsünün sözleri yok artık dedirtti Pınar Gültekin'in babası, bir CHP'li vekilin kendisini arayarak "Davadan çekil" dediğini doğruladı Son Dakika: Yüz yüze eğitime verilen ara 15 Şubat 2021'e kadar uzatıldı Devriye gezen polis ekibine annesini öldürdüğünü itiraf eden kişi gözaltına alındı İsrail'de koronavirüs aşısı olan kişi 2 saat sonra hayatını kaybetti
İlk yarının bitiş düdüğü sonrası ortam gerildi! Hakem kırmızı kartına başvurdu İlk yarının bitiş düdüğü sonrası ortam gerildi! Hakem kırmızı kartına başvurdu         
20:06
Beşiktaşlı futbolculardan gol sınrası büyük vefa! Golcü ismi unutmadılar Beşiktaşlı futbolculardan gol sınrası büyük vefa! Golcü ismi unutmadılar         
19:31
Son Dakika: Türkiye'de 28 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 257 kişi vefat etti, 15 bin 197 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 28 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 257 kişi vefat etti, 15 bin 197 yeni vaka tespit edildi         
19:14
Son Dakika: Antalyaspor-Hatayspor maçı yoğun yağış nedeniyle ertelendi Son Dakika: Antalyaspor-Hatayspor maçı yoğun yağış nedeniyle ertelendi         
19:01
Sağlık ve askeri personeli taşıyan minibüs şarampole devrildi: 1 ölü, 7 yaralı Sağlık ve askeri personeli taşıyan minibüs şarampole devrildi: 1 ölü, 7 yaralı         
18:37
Yedinci kattan düşen kız çocuğu yaşama tutunamadı Yedinci kattan düşen kız çocuğu yaşama tutunamadı         
18:23
Reuters'a konuşan uzmanlar: Çin aşısı CoronaVac'ın sonuçları kafa karıştırdı Reuters'a konuşan uzmanlar: Çin aşısı CoronaVac'ın sonuçları kafa karıştırdı         
16:53
Göreme Belediye Başkanı, oğlunun kaçak yapısını yıktırdı Göreme Belediye Başkanı, oğlunun kaçak yapısını yıktırdı         
16:32
Chantelle Otten ilk cinsel ilişkilerinde, sevgilisi Dylan Alcott'un yüzüne gaz çıkardığını itiraf etti Chantelle Otten ilk cinsel ilişkilerinde, sevgilisi Dylan Alcott'un yüzüne gaz çıkardığını itiraf etti         
16:13
Gezici'nin, Türkiye'nin en güvenilir isimleri anketinde Bakan Soylu birinci sırada geldi Gezici'nin, Türkiye'nin en güvenilir isimleri anketinde Bakan Soylu birinci sırada geldi         
16:03
Türkiye'nin en yüksek asgari ücreti Tuzlukçu Belediyesi'nde: 4 bin 500 TL Türkiye'nin en yüksek asgari ücreti Tuzlukçu Belediyesi'nde: 4 bin 500 TL         
15:46
Gidecek yeri olmadığı halde ceza kesilen vatandaşa Ankara Valiliği sahip çıkmıştı! İlk kez konuştu Gidecek yeri olmadığı halde ceza kesilen vatandaşa Ankara Valiliği sahip çıkmıştı! İlk kez konuştu         
15:05
Manken Çağla Şıkel, koronavirüs aşısı oldu Manken Çağla Şıkel, koronavirüs aşısı oldu         
14:58
Asgari ücret zammında 90 kuruşluk küsurat sosyal medyada gündem oldu Asgari ücret zammında 90 kuruşluk küsurat sosyal medyada gündem oldu         
14:51
Ali Ağaoğlu'nun otomobil pazarlığı olay oldu: Müdür gel buraya, bunların hepsini al Ali Ağaoğlu'nun otomobil pazarlığı olay oldu: Müdür gel buraya, bunların hepsini al         
14:37
Aslıhan Gürbüz, Kerem Kupacı ile evli olduğu yönündeki haberlere çok sert çıktı Aslıhan Gürbüz, Kerem Kupacı ile evli olduğu yönündeki haberlere çok sert çıktı         
14:21
Nihal Candan, ayna karşısındaki göğüs dekolteli pozlarını yayınladı Nihal Candan, ayna karşısındaki göğüs dekolteli pozlarını yayınladı         
11:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2020 20:15:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Leicester City, Crystal Palace deplasmanından 1 puanla ayrıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei