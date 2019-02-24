Son Dakika Haberleri: Leicester City'de Puel Dönemi Bitti

Leicester City'de Puel Dönemi Bitti

13 dakika önce

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City, Fransız teknik adam Claude Puel ile yollarını ayırdı.

Leicester City'de Puel Dönemi Bitti, System.String[]
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City, Fransız teknik adam Claude Puel ile yollarını ayırdı.

Seyircisi önünde çıktığı Crystal Palace maçını 4-1 kaybederek üst üste 3. mağlubiyetini alan Leicester City'nin yönetimi, teknik direktör Puel'in görevine son verdi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre 16 aydır takımın başında bulunan 57 yaşındaki Fransız çalıştırıcının, 2019-2020 sezonu sonunda bitecek sözleşmesi feshedildi.

Puel daha önce Monaco, Lille, Olympique Lyon, Nice ve Southampton kulüplerinde görev almıştı.

Leicester City, ligin 27. haftası sonunda topladığı 32 puanla 12. sırada yer alıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 02:49 Kaynak: AA

Crystal Palace, Leicester City FC, Spor
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