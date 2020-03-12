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Leicester City'de Ricardo Pereira sezonu kapattı!
6 saat önce
Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, 9 Mart'ta Aston Villa ile yapılan maçta ön çapraz bağ sakatlığı yaşayan Portekizli milli oyuncunun 4-6 ay sahalardan uzak kalacağı duyuruldu.
Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, 9 Mart'ta Aston Villa ile yapılan maçta ön çapraz bağ sakatlığı yaşayan Portekizli milli oyuncunun 4-6 ay sahalardan uzak kalacağı duyuruldu.
Pereira, bu sezon takımıyla 33 maça çıktı ve 4 gol attı.
Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 09:40
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