Leicester City'den Çağlar Söyüncü'ye yeni sözleşme - Son Dakika
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Leicester City'den Çağlar Söyüncü'ye yeni sözleşme

7 saat önce

Spor Arena / DIŞ HABERLER - Daliy Mail'in haberine göre Leicester City Kulübü, sözleşmesinin bitimine 3,5 yıl gibi uzun bir zaman olan milli futbolcuyu kaybetmemek için böyle bir adım atacağı dile getiriliyor.

Leicester City'den Çağlar Söyüncü'ye yeni sözleşme, System.String[]

Spor Arena/ DIŞ HABERLER - Daliy Mail'in haberine göre Leicester City Kulübü, sözleşmesinin bitimine 3,5 yıl gibi uzun bir zaman olan milli futbolcuyu kaybetmemek için böyle bir adım atacağı dile getiriliyor.


Manchester City başta olmak üzere birçok kulübün transfer listesinde olan genç stoperin geleceği konusunda ise oyuncunun menajeri Mustafa Doğru kritik bir açıklama yaptı.


Aynı gazetede yer alan ifadelere göre Doğru, "Çağlar şu anda takımının başarısına odaklanmış durumda. Ne onun ne de kulübünün kafasında transfer konusu var" şeklinde konuştu.


16 MAÇTA 10 GOL YEDİLER


Savunma hattını dağıtmak istemeyen Leicester City, Çağlar ile birlikte tecrübeli savunmacı Jonny Evans'a da yeni kontrat önecek. Sözleşmesinin bitimine 1,5 yıl kalan Evans'ın da haftalık 50 bin poundluk bir teklifle masaya oturacağı belirtiliyor.


İngiltere Premier Lig'de 16 hafta sonunda kalesinde sadece 10 gol gören Leicester City'de, Çağlar Söyüncü başta olmak üzere takımın defans hattı epey göz önünde.


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Leicester City FC, Manchester City, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 03:09 
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