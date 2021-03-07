Leicester City, deplasmanda Brighton and Hove Albion'u 2 golle geçti

Bu sonuçla, puanını 53 yapan Leicester City ligde 2. sıraya yükselirken, Brighton and Hove Albion 26 puanla 16. sırada kaldı.

Leicester City, 62. dakikada Kelechi Iheanacho ve 87. dakikada Daniel Amartey'in attığı gollerle sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Ligin 27. hafta karşılaşmasında Leicester City, American Express Community Stadı'nda Brighton and Hove Albion'a konuk oldu.

İngiltere Premier Lig'de Leicester City, deplasmanda Brighton and Hove Albion'u 2-1 mağlup etti.

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