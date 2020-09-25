Leicester City, Diabate'nin Trabzonspor'a transfer olduğunu açıkladı

İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City, Malili hücum oyuncusu Fousseni Diabate'nin Trabzonspor'a transfer olduğunu duyurdu.

İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City, Malili hücum oyuncusu Fousseni Diabate'nin Trabzonspor'a transfer olduğunu duyurdu. İngiliz kulübünden yapılan açıklamada, 24 yaşındaki futbolcunun Trabzonspor ile sözleşme imzaladığı belirtildi. 2018-2019 sezonunun ikinci yarısında Sivasspor'da forma giyen Diabate, geçen sezon da kiralık olarak Fransız ekibi Amiens'te oynamıştı.

Son Dakika

Kadın polis, eski erkek arkadaşının 16 yaşındaki oğlu ile ilişkiye girdi

Son Dakika: Türkiye'de 25 Eylül günü koronavirüs kaynaklı 73 can kaybı, 1665 yeni vaka tespit edildi

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Doğu Akdeniz gerginliğiyle ilgili konuştu: Türkiye ile diplomasiye bir şans verelim

Bu kadarını kimse beklemiyordu! Çöp biriktirdiği evden 169 bin lira kağıt ve madeni para çıktı

Ayasofya'da heyecanlandıran keşif! 900 metrelik yeraltı menfezleri bulundu

Botoks sonrası ölen Kübra'nın son anlarında kurabildiği tek cümle olayın vahametini anlattı

MasterChef yarışmacısı Walison Fonseca'nın eşi Melisa Pınar, pozlarıyla gündem oldu

Genç kızlar, sosyal medya için Taksim'de erkekleri taciz edip o anları kayda aldı