Leicester City evinde Arsenal'e mağlup - Son Dakika

Premier Lig'in 26. haftasında Leicester City, sahasında karşılaştığı Arsenal'e 3-1 mağlup oldu. Leicester'da Çağlar Söyüncü 90 dakika sahada kalırken, Cengiz Ünder ise 51. dakikada oyuna dahil oldu.

Premier Lig'in 26. haftasında Leicester City ile Arsenal, King Power Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip 7. dakikada Youri Tielemans'ın golü ile 1-0 öne geçti. Konuk takım 39. dakikada David Luiz'in golüyle eşitliği yakaladı. Arsenal, ilk yarının uzatma dakikalarında Alexandre Lacazette'nin penaltıdan bulduğu golle devreyi 2-1 üstün tamamladı. İkinci yarıya da hızlı başlayan Londra temsilcisi, Nicolas Pepe'nin 52. dakikada attığı golle skoru 3-1'e getirdi. Maçın geri kalan dakikalarında başka gol olmayınca Arsenal sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Leicester City'de milli futbolcu Çağlar Söyüncü 90 dakika forma giyerken, Cengiz Ünder ise yedek başladığı karşılaşmada 51. dakikada Harvey Barnes'ın yerine oyuna girdi.

Leicester City 49 puanda kalırken, Arsenal ise puanını 37'ye çıkardı.

(Oğuzhan Ort/İHA)