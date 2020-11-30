Leicester City, evinde Fulham'a kaybetti

Leicester City'de milli futbolcu Cengiz Ünder ikinci yarıda oyuna dahil olurken, sakatlığı devam eden Çağlar Söyüncü kadroda yer almadı.

Ev sahibi ekibin tek golünü ise 86. dakikada Harvey Barnes kaydetti.

King Power Stadı'nda oynanan maçta Fulham'a galibiyeti getiren golleri 30. dakikada Ademola Lookman ve 38. dakikada penaltıdan Ivan Cavaleiro attı.

İngiltere Premier Lig'de 10. hafta mücadelesinde Leicester City, sahasında Fulham 'a 2-1 mağlup oldu.

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