Leicester City farklı kazandı - Son Dakika

Leicester City farklı kazandı

14.12.2020 00:13
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İngiltere Premier Lig'in 12. haftasında Leicester City, konuk ettiği Brighton & Hove Albion'u 3-0 mağlup etti.

İngiltere Premier Lig'in 12. haftasında Leicester City, konuk ettiği Brighton & Hove Albion'u 3-0 mağlup etti.

Ligde zirve mücadelesi veren takımlardan Leicester City, King Power Stadı'nda ağırladığı Brighton & Hove Albion'u 27. ve 44. dakikalarda James Maddison ve 41. dakikada Jamie Vardy'nin golleriyle 3-0 mağlup etti.

Leicester City'de milli oyuncu Cengiz Ünder, karşılaşmayı yedek kulübesinden takip etti.

Puanını 24'e çıkaran Leicester City, ligde üçüncü sıraya yükseldi. Brighton & Hove Albion ise 10 puanla 16. sırada kaldı.

Arsenal'de kötü gidişat sürüyor

Sezona beklentileri karşılayamayarak başlayan Arsenal, Emirates Stadı'nda ağırladığı Burnley karşısında da kötü gidişatını sürdürdü.

Burnley, 73. dakikada Pierre-Emerick Aubameyang'ın kendi kalesine attığı golle karşılaşmayı 1-0 kazandı. Arsenal'de Granit Xhaka, 58. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla, puanını 9'a çıkaran Burnley 17. sıraya yükselirken, 13 puanda kalan Arsenal ise 15. sırada yer aldı.

İngiltere Premier Lig, Leicester City FC, Burnley, Arsenal, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Leicester City farklı kazandı - Son Dakika Spor


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