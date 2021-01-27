Leicester City, Feyenoord'lu Orkun Kökçü'yü transfer etmek istiyor - Son Dakika

Leicester City, Feyenoord'lu Orkun Kökçü'yü transfer etmek istiyor

27.01.2021 18:54

Kadrosunda Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder'i bulunduran İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City, bir Türk futbolcuyu daha transfer etmek için harekete geçti. Lacivert beyazlılar, milli futbolcu Orkun Kökçü için kulübü Feyenoord ile temas kurdu.

İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City, Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder'in ardından bir Türk futbolcuyu daha kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

İngiliz ekibi, kariyerini Feyenoord'da sürdüren Orkun Kökçü için Hollanda kulübüyle temasa geçti. Leicester, Feyenoord'a satın alma opsiyonlu kiralama teklifini iletti ancak bu teklif oyuncuyu bonservis bedeli karşılığında satmayı düşünen Hollandalılar tarafından sıcak karşılanmadı.

Bu gelişmenin ardından Leicester'ın yeni bir teklifle Feyenoord'un kapısını tekrar çalacağı öğrenildi.

17 MAÇTA 2 GOLE KATKI YAPTI

Bilek sakatlığı nedeniyle bir süredir oynayamayan Orkun, bu sezon takımıyla çıktığı 17 resmi maçta 1 gol ve 1 asist kaydetti.

Leicester City, Feyenoord'lu Orkun Kökçü'yü transfer etmek istiyor

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Son Dakika Spor Leicester City, Feyenoord'lu Orkun Kökçü'yü transfer etmek istiyor - Son Dakika Spor


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