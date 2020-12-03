Çağlar Söyüncü yeniden sakatlandı

UEFA Avrupa Ligi G Grubu'nda Leicester City, deplasmanda Zorya Luhansk ile karşı karşıya geldi. Ukrayna temsilcisi rakibini, 84'üncü dakikada Fenerbahçe 'den kiralanan Allahyar Sayyadmanesh'in attığı golle 1-0 yenmeyi başardı. Leicester City'de maça A Milli futbolcular Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder ilk 11'de başladı. Sakatlığını atlatmasının ardından 10 maç sonra sahalara dönen Çağlar, 17'nci dakikada yeniden sakatlandı ve yerini Wesley Fofana'ya bıraktı.

UEFA Avrupa Ligi G Grubu'nda İngiliz temsilcisi Leicester City, Allahyar'ın golü ile Ukrayna ekibi Zorya Luhansk takımına 1-0 mağlup oldu. Leicester City'de 10 maç sonra sahalara dönen Çağlar Söyüncü, karşılaşmada yeniden sakatlandı.

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