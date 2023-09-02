Leicester City, ilk mağlubiyetini Yunus Akgün'ün oynadığı maçta aldı - Son Dakika

Leicester City, ilk mağlubiyetini Yunus Akgün'ün oynadığı maçta aldı

Leicester City, ilk mağlubiyetini Yunus Akgün\'ün oynadığı maçta aldı
Son Güncelleme: 02.09.2023 19:18

İngiltere Championship'in 5. haftasında Leicester City ve Hull City karşılaştı. Maçı Hull City 1-0 kazanırken Leicester City'nin Galatasaray'dan kiraladığı milli oyuncu Yunus Akgün, ilk 11'de başladığı maçta 54 dakika sahada kaldı. Bu sonuçla Leicester City ligdeki ilk mağlubiyetini yaşarken, Hull City puanını 10'a yükseltti.

İngiltere Championship'in 5. haftasında Enzo Maresca'nın ekibi Leicester City ile Liam Rosenior'un yönetimindeki Hull City kozlarını paylaştı.

HULL CITY KAZANDI

Temposu yüksek mücadeleyi konuk ekip Hull City 1-0 kazanırken galibiyeti geiren golü 15. dakikada Liam Delap kaydetti.

YUNUS, İLK KEZ FORMA GİYDİ

Leicester City'nin Galatasaray'dan kiraladığı milli oyuncu Yunus Akgün ilk 11'de başladığı maçta 54 dakika sahada kalırken, Hull City'de forma giyen Doğukan Sinik ve Ozan Tufan maçta süre almadı.

Leicester City, ilk mağlubiyetini Yunus Akgün'ün oynadığı maçta aldı

GELECEK HAFTAVE PUAN DURUMU

Bu sonuçla birlikte ligdeki ilk mağlubiyetini ve puan kaybını yaşayan Leicester City 12 puanda kalırken, Hull City puanını 10'a yükseltti.

Leicester City, ilk mağlubiyetini Yunus Akgün'ün oynadığı maçta aldı

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Son Dakika Futbol Leicester City, ilk mağlubiyetini Yunus Akgün'ün oynadığı maçta aldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Leicester City, ilk mağlubiyetini Yunus Akgün'ün oynadığı maçta aldı - Son Dakika
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