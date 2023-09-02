Leicester City, ilk mağlubiyetini Yunus Akgün\'ün oynadığı maçta aldı

İngiltere Championship'in 5. haftasında Enzo Maresca'nın ekibi Leicester City ile Liam Rosenior'un yönetimindeki Hull City kozlarını paylaştı.
Temposu yüksek mücadeleyi konuk ekip Hull City 1-0 kazanırken galibiyeti geiren golü 15. dakikada Liam Delap kaydetti.
Leicester City'nin Galatasaray'dan kiraladığı milli oyuncu Yunus Akgün ilk 11'de başladığı maçta 54 dakika sahada kalırken, Hull City'de forma giyen Doğukan Sinik ve Ozan Tufan maçta süre almadı.
Bu sonuçla birlikte ligdeki ilk mağlubiyetini ve puan kaybını yaşayan Leicester City 12 puanda kalırken, Hull City puanını 10'a yükseltti.
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