Leicester City, Premier Lig'in 4'üncü haftasında ilk mağlubiyetini aldı
Çağlar Söyüncü 90, Cengiz Ünder 35 dakika süre aldıİstanbul DHA - İngiltere Premier Lig'in 4'üncü haftasında oynanan maçta Leicester City sahasında West Ham United'a 3-0 mağlup olarak ilk yenilgisini aldı.
Çağlar Söyüncü 90, Cengiz Ünder 35 dakika süre aldı
İstanbul DHA - İngiltere Premier Lig'in 4'üncü haftasında oynanan maçta Leicester City sahasında West Ham United'a 3-0 mağlup olarak ilk yenilgisini aldı.
Lige 3'te 3 yaparak başlayan Leicester City'de milli futbolculardan Çağlar Söyüncü 90 dakika sahada kalırken, Cengiz Ünder 55. dakikada Daniel Amartey'nin yerine oyuna girdi.
Karşılaşmanın gollerini 14. dakikada Michail Antonio, 34. dakikada Pablo Fornals ve 83. dakikada Jarrod Bowen attı. 2020-21 sezonundaki ilk puan kayıplarını yaşayan Leicester haftayı 9 puanla kapattı. West Ham United ise puanını 6'ya yükseltti. Cengiz Ünder'in ilk kez forma giydiği Mavi-beyazlı ekip, milli maçlara verilen aranın ardından Aston Villa'yı konuk edecek.
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Haber Yayın Tarihi: 04.10.2020 16:01 - Kaynak: DHA
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