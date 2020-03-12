Leicester City'nin 3 oyuncusuna koronavirüs teşhisi

İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City, 3 oyuncusuna koronavirüs teşhisi konulduğu ve oyuncuların karantinaya alındığını açıkladı. Dünyayı ve Avrupa'yı saran koronavirüs salgını, İngiliz kulübü Leicester City'ye de sıçradı.

Mavi beyazlıların resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, üç oyuncusunda yapılan tetkikler sonucunda koronavirüs saptandığı ve oyuncuların hemen karantinaya alındığı ifade edildi.Leicester City Teknik Direktörü Brendan Rodgers bugün yaptığı basın toplantısında isim vermeden bazı oyuncularında koronavirüs belirtilerine rastladıklarını söylemişti. Rodgers, koronavirüs şüphesi bulunan 3 oyuncunun takımdan ayrı tutulduğunu ifade ederek, "Birkaç oyuncumuz bazı belirtiler gösterdi. Tüm prosedürleri hayata geçirdik ve sağlık kurallarını uyguladık. Bu oyuncular takımdan ayrı kalacak. Elbette herkes futbol açısından bakıyor ama insan sağlığı her şeyden önemli" demişti.