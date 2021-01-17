Leicester City, sahasında Southampton'u 2-0'lık skorla geçti

Bu sonuçla, Leicester City, puanını 35'e yükselterek ligde maç fazlasıyla 2. sırada yer alırken, Southampton 29 puanla 8. sırada kaldı.

Leicester City'de forma giyen milli futbolcular Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder karşılaşmaya yedek başladı, Çağlar Söyüncü maçın 53. dakikasında oyuna girdi.

Leicester City, King Power Stadı'nda konuk ettiği Southampton'a karşı 37. dakikada James Maddison'un attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

İngiltere Premier Lig'in 19. haftasında Leicester City, sahasında Southampton'u 2-0 mağlup etti.

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