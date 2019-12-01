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Leicester City son dakikada galibiyete uzandı

6 saat önce

İngiltere Premier Lig'de oynanan maçta Leicester City, sahasında Everton'ı 2-1 mağlup etti.

Leicester City son dakikada galibiyete uzandı, System.String[]

İngiltere Premier Lig'de oynanan maçta Leicester City, sahasında Everton'ı 2-1 mağlup etti.

Lider Liverpool'un en yakın takipçisi Leicester City, 14. hafta mücadelesinde Everton'ı ağırladı. Konuk ekibin 23. dakikada Richarlison ile öne geçtiği maçta Leicester City, 68. dakikada Jamie Vardy ile beraberliği yakaladı.

Brendan Rodgers'ın öğrencileri, 90+4. dakikada Kelechi Iheanacho'nun golüyle rakibini 2-1 yendi ve puanını 32'ye çıkardı.

Milli futbolcu Çağlar Söyüncü, Leicester City'de 90 dakika forma giyerken, Evertonlı Cenk Tosun yedek kulübesinde görev bekledi.

Arsenal ve Manchester United puan kaybetti

İspanyol teknik adam Unai Emery ile yollarını ayıran Arsenal, deplasmanda Norwich City ile 2-2 berabere kaldı.

Londra ekibinin gollerini biri penaltıdan Pierre Aubameyang atarken, ev sahibi takımın golleri Teemu Pukki ve Todd Cantwell'den geldi.

Arsenal'da sahaya ilk onbirde çıkan Mesut Özil, 89 dakika oyunda kaldı.

Sezona kötü başlayan bir başka şampiyonluk adayı Manchester United da sahasında Aston Villa ile 2-2 berabere kalarak puan kaybetti.

Manchester United'ın gollerini Tom Heaton (kendi kalesine) ve Victor Lindelöf, konuk takımın gollerini ise Jack Grealish ve Tyrone Mings attı.

Leicester City FC, Arsenal, Everton, Spor

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 10:12 Kaynak: AA
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