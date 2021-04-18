Leicester City-Southampton yarı final karşılaşması öncesinde 4 bin taraftar tribündeki yerini aldı - Son Dakika

İngiltere'de Leicester City-Southampton arasında oynanan Federasyon Kupası yarı final karşılaşmasında 4 bin taraftar tribündeki yerini aldı.

Stadyum girişinde taraftarlardan negatif Kovid-19 test sonucu göstermeleri istendi. Görevliler, taraftarlara tribünde sosyal mesafe kurallarına uymaları ve maskelerini takmaları uyarısında bulundu.

Öte yandan, aşı ve Kovid-19 önlemleri karşıtı bir grup stadyum çevresinde protesto gösterisi düzenledi. "Aşı pasaportuna hayır" ve "Tıbbi apartheidi destekleme" yazılı pankart taşıyan grup, Kovid-19 önlemlerinin kaldırılmasını talep etti.