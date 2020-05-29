Leicester City Teknik Direktörü Rodgers, koronavirüse yakalanıp iyileşmiş - Son Dakika

Leicester City Teknik Direktörü Rodgers, koronavirüse yakalanıp iyileşmiş

İngiliz ekibi Leicester City'nin teknik direktörü Brendan Rodgers, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığını ve iyileştiğini açıkladı.

Leicester City Teknik Direktörü Rodgers, koronavirüse yakalanıp iyileşmiş, System.String[]

İngiliz ekibi Leicester City'nin teknik direktörü Brendan Rodgers, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığını ve iyileştiğini açıkladı.

47 yaşındaki teknik adam, BBC'ye verdiği demeçte, "Ben ve eşim liglere ara verildikten hemen sonra hastalığa yakalandık. Bir hafta sonra gerçekten zorlanmaya başladım, koku ve tat alma duyumu kaybetmiştim." ifadelerini kullandı.

Kendini oldukça güçsüz hissettiğini ve yürümekte zorluk çektiğini belirten Rodgers, "Bana Kilimanjaro Dağı'na tırmanmayı hatırlattı. Orada da yukarıya doğru tırmandıkça daha çok nefessiz kalırsınız." yorumunu yaptı.

Koronavirüs salgını nedeniyle askıya alınan İngiltere Premier Lig'in 17 Haziran'da seyircisiz olarak yeniden başlayacağı açıklanmıştı.

Milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün de forma giydiği Leicester, ligde 53 puanla 3. sırada yer alıyor.

Leicester City FC, Brendan Rodgers, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.05.2020 06:09 Kaynak: AA

Son Dakika Spor Leicester City Teknik Direktörü Rodgers, koronavirüse yakalanıp iyileşmiş - Son Dakika Spor
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