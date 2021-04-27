Leicester Cityli futbolcu Fofana, maç sırasında orucunu açmasına izin veren rakip takıma teşekkür etti
27.04.2021 20:03
İngiltere Premier Lig takımlarından Leicester City'de forma giyen Wesley Fofana, dün Crystal Palace'la oynadıkları karşılaşma sırasında orucunu açması için maçı durduran rakip takıma teşekkür etti.
İngiltere Premier Lig takımlarından Leicester City'de forma giyen Wesley Fofana, dün Crystal Palace'la oynadıkları karşılaşma sırasında orucunu açması için maçı durduran rakip takıma teşekkür etti.
Fofana, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Crystal Palace'a, Premier Lig'e ve Vicente Guaita'ya maç sırasında orucumu açmama izin verdikleri için teşekkür etmek istedim. Futbolu harika yapan şey bu." ifadelerini kullandı.
Ligin 33. haftasında Leicester City, King Power Stadı'nda Crystal Palace'ı konuk etmişti. Maçın 35. dakikasında Crystal Palace'ın kalecisi Vicente Guaita, Fofana'nın orucunu açması için kale vuruşu sırasında oyunu yavaşlatmıştı.
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