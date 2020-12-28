Leicester maçında puanlar paylaşıldı

İngiltere Premier Lig'in 16'ncı hafta karşılaşmasında Crystal Palace ile Leicester City 1-1 berabera kaldı. Selhurst Park'ta oynanan mücadelenin ilk yarısı golsüz son bulurken 58'inci dakikada Wilfried Zaha'nın kaydettiği golle Crystal Palace öne geçti. Leicester City, karşılaşmanın 83'ncü dakikasında Harvey Barnes'in bulduğu golle skoru eşitledi: 1-1.
Mavi-beyazlı ekipte forma giyen milli futbolculardan Çağlar Söyüncü, sakatlığının ardından maç kadrosunda yer alırken Cengiz Ünder kadroya dahil edilmedi.
Kaynak: DHA
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