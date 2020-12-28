Leicester maçında puanlar paylaşıldı - Son Dakika

Leicester maçında puanlar paylaşıldı

28.12.2020 20:33
Leicester maçında puanlar paylaşıldı, System.String[]

İngiltere Premier Lig'in 16'ncı hafta karşılaşmasında Crystal Palace ile Leicester City 1-1 berabera kaldı.

İngiltere Premier Lig'in 16'ncı hafta karşılaşmasında Crystal Palace ile Leicester City 1-1 berabera kaldı. Selhurst Park'ta oynanan mücadelenin ilk yarısı golsüz son bulurken 58'inci dakikada Wilfried Zaha'nın kaydettiği golle Crystal Palace öne geçti. Leicester City, karşılaşmanın 83'ncü dakikasında Harvey Barnes'in bulduğu golle skoru eşitledi: 1-1.

Mavi-beyazlı ekipte forma giyen milli futbolculardan Çağlar Söyüncü, sakatlığının ardından maç kadrosunda yer alırken Cengiz Ünder kadroya dahil edilmedi.


İngiltere Premier Lig, Leicester City FC, Crystal Palace, Wilfried Zaha, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Leicester maçında puanlar paylaşıldı - Son Dakika Spor


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