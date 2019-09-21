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Leicester - Tottenham (CANLI)

13 dakika önce

Premier Lig'in ilk 5 haftasında hem Leicester, hem de Tottenham 8 puan toplamayı başarmıştı.

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Premier Lig'in ilk 5 haftasında hem Leicester, hem de Tottenham 8 puan toplamayı başarmıştı. Çağlar Söyüncü, ortaya koyduğu performans ile takımın değişmez ismi oldu.


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Tottenham, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 03:05 
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