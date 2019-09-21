Leicester - Tottenham (CANLI)
13 dakika önce
Premier Lig'in ilk 5 haftasında hem Leicester, hem de Tottenham 8 puan toplamayı başarmıştı.
Premier Lig'in ilk 5 haftasında hem Leicester, hem de Tottenham 8 puan toplamayı başarmıştı. Çağlar Söyüncü, ortaya koyduğu performans ile takımın değişmez ismi oldu.
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Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 03:05
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