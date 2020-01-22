Leicester - West Ham: Ne zaman saat kaçta? Hangi kanalda? Çağlar Söyüncü oynuyor mu? - Son Dakika
Son Dakika Spor Leicester - West Ham: Ne zaman saat kaçta? Hangi kanalda? Çağlar Söyüncü oynuyor mu? - Son Dakika Spor

Leicester - West Ham: Ne zaman saat kaçta? Hangi kanalda? Çağlar Söyüncü oynuyor mu?

7 saat önce

Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City, King Power'da West Ham'ı konuk edecek.

Leicester - West Ham: Ne zaman saat kaçta? Hangi kanalda? Çağlar Söyüncü oynuyor mu?, System.String[]

Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City, King Power'da West Ham'ı konuk edecek. Saat 22: 30'da başlayacak mücadeleyi David Coote yönetecek. Karşılaşma S Sport ve İdman TV'den izlenebilecek ve Spor Arena canlı anlatım sayfamızdan anbean 3 boyutlu şekilde takip edilebilecek.


Muhtemel 11'ler...


Leicester: Schmeichel; Pereira, Evans, Çağlar Söyüncü, Chilwell; Mendy, Maddison, Tielemans, Perez, Barnes; Vardy.


West Ham:  Randolph; Zabaleta, Diop, Ogbonna, Cresswell; Rice, Noble, Fornals, Snodgrass, Lanzini; Haller.


Leicester City FC, TV, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 12:17 
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