Leinster Evi'nde fare paniği

İrlanda'nın ulusal parlamentosu olan Oireachtas'a ev sahipliği Leinster Evi'nde görülen fare binayı kapattırdı.

İrlanda'nın ulusal parlamentosu olan Oireachtas'a ev sahipliği Leinster Evi'nde görülen fare binayı kapattırdı.



İrlanda'nın ulusal parlamentosu olan Oireachtas'a ev sahipliği Leinster Evi'nde ana muhalefet partisi Fianna Fail'in lideri Micheal Martin tarafından binada görülen fare paniğe neden oldu. İrlanda'nın başkenti Dublin'de bulunan bina 1 saat kapalı kalırken, farenin İrlandalı politikacılar arasında paniğe neden olduğu belirtildi. Farenin binayı yenileme ve inşaat çalışmaları esnasında kanalizasyonlardan girmiş olabileceği belirtiliyor.



1815 yılında Royal Dublin Derneği tarafından satın alınan binayı hükümet 1924'de meclis kullanımı için satın aldı. Tarihi binada 1 yılı aşkın süredir restore çalışmaları sürüyor. - DUBLİN

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan kendisiyle ilgili yazıya sert tepki: Suç duyurusunda bulunacağım

Ekrem İmamoğlu'ndan Ali İsmail Korkmaz paylaşımı: Rahat uyu güzel çocuk

İBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanı Mehmet İhsan Şimşek istifa etti

Mehmet Şimşek'ten Ali Babacan sorusuna yanıt