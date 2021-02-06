Leipzig 3 puanı 3 golle aldı

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Leipzig, Schalke 04'ü deplasmanda 3-0 yendi.

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Leipzig, Schalke 04'ü deplasmanda 3-0 yendi. Bundesliga'nın 20. haftasında Leipzig, Veltins Arena'da oynanan müsabakada düşme hattında bulunan rakibi Schalke 04'e konuk oldu. Karşılaşmanın 45+3. dakikasında Nordi Mukiele'nin attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamlayan Leipzig, 73. dakikada Marcel Sabitzer ve 87. dakikada Willi Orban ile 2 gol daha bularak karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı. Leipzig bu galibiyetle lider Bayern Münih'in 7 puan gerisinde 41 puanla 2. sırada yer aldı. Schalke 04 ise 8 puanla 18. sırada kaldı. Borussia Dortmund, Freiburg deplasmanından puansız döndü Borussia Dortmund, deplasmanda Freiburg'a 2-1 yenildi. Freiburg'un 49. dakikada Wooyeong Jeong ve 52. dakikada Jonathan Schmid'in golleriyle 2-0 öne geçtiği maçta, sarı-siyahlıların tek golünü 76. dakikada Youssoufa Moukoko kaydetti. Borussia Dortmund bu sezon sekizinci mağlubiyetini alarak 32 puanda kaldı. Freiburg ise bu galibiyetle puanını 30'a çıkardı. Bundesliga'da bugün oynanan diğer karşılaşmalarda Bayer Leverkusen sahasına Stuttgart'ı 5-2, Mainz 05 sahasında Union Berlin'i 1-0 ve Wolfsburg da deplasmanda Augsburg'u 2-0 mağlup etti.

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