Leipzig çeyrek finalde - Son Dakika
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Leipzig çeyrek finalde

6 saat önce

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında sahasında Tottenham'ı 3-0'la geçen Leipzig, çeyrek finale yükseldi.

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UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında sahasında Tottenham'ı 3-0'la geçen Leipzig, çeyrek finale yükseldi.


UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Alman ekibi Leipzig sahasında İngiliz ekibi Tottenham ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi İspanyol hakem üçlüsü Del Cerro Grande, Juan Yuste ve Roberto Alonso yönetti.


Ev sahibi Leipzig'den goller arka arkaya geldi. Henüz 10. dakikada Timo Werner'in asistinde Marcel Sabitzer takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Çok geçmeden Tottenham ağları bir kez daha havalandı. 21. dakikada tekrar sahneye çıkan Marcel Sabitzer, kendisinin ve takımın ikinci golünü kaydetti. Karşılaşmanın ilk yarısında başka gol olmayınca devre ev sahibi Leipzig'in 2-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.


İlk yarıya oranla daha sakin geçen ikinci yarıda gol son dakikalarda geldi. 87. dakikada Emil Forsberg, ağları sarsarak maçın skorunu tayin etti.


İlk maçı 1-0 kazanan Leipzig, rövanş mücadelesinde rakibini 3-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.


Şampiyonlar Ligi çeyrek final eşleşmeleri, 20 Mart'ta gerçekleştirilecek kura çekimi ile belli olacak. - İSTANBUL

Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 12:01 Kaynak: İHA
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