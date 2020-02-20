Leipzig, deplasmanda Tottenham'ı devirdi - Son Dakika
Son Dakika Spor Leipzig, deplasmanda Tottenham'ı devirdi - Son Dakika Spor

Leipzig, deplasmanda Tottenham'ı devirdi

34 dakika önce

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında Alman ekibi Leipzig, Cüneyt Çakır'ın yönettiği İngiltere deplasmanında Tottenham'ı 1-0 mağlup ederek rövanş için büyük avantaj yakaladı.

Leipzig, deplasmanda Tottenham'ı devirdi, System.String[]

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında Alman ekibi Leipzig, Cüneyt Çakır'ın yönettiği İngiltere deplasmanında Tottenham'ı 1-0 mağlup ederek rövanş için büyük avantaj yakaladı.


İngiliz ekibi Tottenham, Hotspur Stadı'nda, Cüneyt Çakır'ın yönettiği maçta Alman ekibi Leipzig'i konuk etti. İlk yarıda iki takım da birbirine üstünlük sağlayamadı. İkinci yarının 58. dakikasında Cüneyt Çakır, Laimer'in düşürülmesiyle Leipzig'in lehine penaltı kararı verdi. Beyaz noktanın başına geçen Timo Werner, topu filelerle buluşturarak Alman ekibini 1-0 öne geçirdi. İlerleyen dakikalarda başka gol olmayınca Leipzig, zorlu İngiltere deplasmanından galip ayrılarak rövanş için avantaj elde etti. İki takım arasındaki rövanş mücadelesi 10 Mart'ta Almanya'da oynanacak. - İSTANBUL

Cüneyt Çakır, Tottenham, Leipzig, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 01:41 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Trabzonspor'un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır'a 3 Premier Lig ekibi talip
İtalya'da tarihi zafer! Atalanta, Valencia'yı 4-1 mağlup etti RB Leipzig, deplasmanda avantajı kaptı Los Angeles Galaxy, Messi için sezon sonunda resmi teklif yapmaya hazırlanıyor

Son Dakika Haberleri
01:41 Mine Dağ'dan 'Memleketim'
01:41 Ahmet Kural'ın aracı hurdaya döndü
00:49 Alkollü araç kullanan Ahmet Kural, zincirleme trafik kazasına sebep oldu
00:40 'Sevgililer Günü kaçamağı' paylaşımı ile sosyal medyayı salladı
00:02 Ramo 7. bölüm fragmanı yayınlandı! Bilinmeyen sırlar ortaya çıkıyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2020 02:15:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Leipzig, deplasmanda Tottenham'ı devirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]