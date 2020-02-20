Leipzig, deplasmanda Tottenham'ı devirdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Leipzig, deplasmanda Tottenham'ı devirdi - Son Dakika

Leipzig, deplasmanda Tottenham'ı devirdi

7 saat önce

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında Alman ekibi Leipzig, Cüneyt Çakır'ın yönettiği İngiltere deplasmanında Tottenham'ı 1-0 mağlup ederek rövanş için büyük avantaj yakaladı.

Leipzig, deplasmanda Tottenham'ı devirdi, System.String[]

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında Alman ekibi Leipzig, Cüneyt Çakır'ın yönettiği İngiltere deplasmanında Tottenham'ı 1-0 mağlup ederek rövanş için büyük avantaj yakaladı.

İngiliz ekibi Tottenham, Hotspur Stadı'nda, Cüneyt Çakır'ın yönettiği maçta Alman ekibi Leipzig'i konuk etti. İlk yarıda iki takım da birbirine üstünlük sağlayamadı. İkinci yarının 58. dakikasında Cüneyt Çakır, Laimer'in düşürülmesiyle Leipzig'in lehine penaltı kararı verdi. Beyaz noktanın başına geçen Timo Werner, topu filelerle buluşturarak Alman ekibini 1-0 öne geçirdi. İlerleyen dakikalarda başka gol olmayınca Leipzig, zorlu İngiltere deplasmanından galip ayrılarak rövanş için avantaj elde etti. İki takım arasındaki rövanş mücadelesi 10 Mart'ta Almanya'da oynanacak.

(İHA)

Cüneyt Çakır, Tottenham, Leipzig, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 08:55 Kaynak: İHA
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