Leipzig'i 2021-2022 sezonundan itibaren teknik direktör Jesse Marsch çalıştıracak
29.04.2021 12:35
Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Leipzig'i 2021-2022 sezonundan itibaren Avusturya'nın Salzburg takımının teknik direktörü Jesse Marsch'ın çalıştıracağı duyuruldu.
Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Leipzig'i 2021-2022 sezonundan itibaren Avusturya'nın Salzburg takımının teknik direktörü Jesse Marsch'ın çalıştıracağı duyuruldu.
Alman kulübünden yapılan açıklamada, 2021-2022 sezonu itibarıyla teknik direktör olarak 47 yaşındaki Jesse Marsch'ın getirildiği belirtilerek, ABD'li teknik direktör ile Haziran 2023'e kadar sürecek 2 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi.
2019'dan beri Salzburg takımını çalıştıran Marsch, 2015-2018 yılarında New York Red Bulls'un teknik direktörü ve 2018-2019 sezonunda Leipzig'in antrenörü olarak görev yapmıştı.
27 Nisan Salı günü Leipzig'in şimdiki teknik direktörü Julian Nagelsmann'ın yeni sezondan itibaren Bayern Münih'te görev yapacağı açıklanmıştı.
Son Dakika İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finaline sınırlı sayıda seyirci alınacak Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres: Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik görüşmeler için yeterli zemin bulamadık Genelgede yasak olmadığını belirten esnaf, tam kapanmada alkol satmakta ısrarcı 2 yaşındaki küçük kız, babasının geri manevra yaptığı aracının altında kalarak yaşamını yitirdi Orucunu açıp pideyi ağzına götürdüğünde neye uğradığını şaşırdı! İçinden 3 santimlik vida çıktı Kahkahasıyla fenomen olan Juan Joya Boria hayatını kaybetti Survivor İsmail'den annesinin "Yılan" dediği nişanlısına olay gönderme: Kimse ailemden değerli değil Oyuncu Can Yaman'ın evlilik teklifi ettiği sevgilisi Diletta Leotta, başka bir adamla öpüşürken yakalandı