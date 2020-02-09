Leipzig ile golüz berabere kalan Bayern Münih liderliğini korudu - Son Dakika
Son Dakika Spor Leipzig ile golüz berabere kalan Bayern Münih liderliğini korudu - Son Dakika Spor

Leipzig ile golüz berabere kalan Bayern Münih liderliğini korudu

6 saat önce

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Bayern Münih, sahasında Leipzig ile 0-0 berabere kalarak liderliğini korudu.

Leipzig ile golüz berabere kalan Bayern Münih liderliğini korudu, System.String[]

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Bayern Münih, sahasında Leipzig ile 0-0 berabere kalarak liderliğini korudu.


Bayern Münih, Bundesliga'nın 21. haftanın kapanış maçında Allianz Arena'da Leipzig'i konuk etti.


Çekişmeli geçen karşılaşmada iki takım da bulduğu gol pozisyonlarından yararlanamadı ve karşılaşma 0-0 berabere sonuçlandı.


Bayern Münih 43 puanla liderliğini sürdürdü. Leipzig ise 42 puanla 2. sırada yer aldı.

Öte yandan Bundesliga'da bugün oynanması planlanan Borussia Mönchengladbach- Köln karşılaşması ise fırtına sebebiyle ertelendi.

Bayern Münih, Almanya, Leipzig, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 10:42 Kaynak: AA
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