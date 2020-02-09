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Leipzig ile golüz berabere kalan Bayern Münih liderliğini korudu
6 saat önce
Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Bayern Münih, sahasında Leipzig ile 0-0 berabere kalarak liderliğini korudu.
Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 10:42 Kaynak: AA
Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Bayern Münih, sahasında Leipzig ile 0-0 berabere kalarak liderliğini korudu.
Bayern Münih, Bundesliga'nın 21. haftanın kapanış maçında Allianz Arena'da Leipzig'i konuk etti.
Çekişmeli geçen karşılaşmada iki takım da bulduğu gol pozisyonlarından yararlanamadı ve karşılaşma 0-0 berabere sonuçlandı.
Bayern Münih 43 puanla liderliğini sürdürdü. Leipzig ise 42 puanla 2. sırada yer aldı.
Öte yandan Bundesliga'da bugün oynanması planlanan Borussia Mönchengladbach- Köln karşılaşması ise fırtına sebebiyle ertelendi.
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