Leipzig ile golüz berabere kalan Bayern Münih liderliğini korudu

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Bayern Münih, sahasında Leipzig ile 0-0 berabere kalarak liderliğini korudu.



Bayern Münih, Bundesliga'nın 21. haftanın kapanış maçında Allianz Arena'da Leipzig'i konuk etti.



Çekişmeli geçen karşılaşmada iki takım da bulduğu gol pozisyonlarından yararlanamadı ve karşılaşma 0-0 berabere sonuçlandı.



Bayern Münih 43 puanla liderliğini sürdürdü. Leipzig ise 42 puanla 2. sırada yer aldı.

Öte yandan Bundesliga'da bugün oynanması planlanan Borussia Mönchengladbach- Köln karşılaşması ise fırtına sebebiyle ertelendi.