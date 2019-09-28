Son Dakika Haberleri: Leipzig'in ilk yenilgisi Ozanlı Schalke'den
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Leipzig'in ilk yenilgisi Ozanlı Schalke'den

33 dakika önce

Schalke 04, 29. dakikada Salif Sane ve 43. dakikada penaltıdan Amine Harit'in attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

Leipzig'in ilk yenilgisi Ozanlı Schalke'den, System.String[]

Schalke 04, 29. dakikada Salif Sane ve 43. dakikada penaltıdan Amine Harit'in attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. İkinci yarıda da üstün oyununu sürdüren mavi-beyazlılar, 58. dakikada Rabbi Matondo'un topu ağlara göndermesiyle skoru 3-0 yaptı. Ev sahibi ekip, 83. dakikada Emil Forsberg ile bulduğu golle durumu 3-1'e getirdi. Maçta başka gol olmadı ve Schalke 04 müsabakadan 3-1 galip ayrıldı.


Milli futbolcu Ozan Kabak, yedek başladığı maçta 82. dakikada Omar Mascarell'in yerine oyuna dahil oldu. Mavi-beyazlılarda oynayan diğer Türk asıllı futbolcu Suat Serdar, ilk 11'de başladığı maçta 90 dakika forma giydi.


Bu sezon ilk mağlubiyetini alan Leipzig, 13 puanda kaldı. Schalke 04 ise puanı 13'e çıkardı.


Bugün oynanan diğer karşılaşmalarda Wolfsburg, deplasmanda Mainz 05'i 1-0, Bayer Leverkusen de yine deplasmanda Augsburg'u 3-0 yenmeyi başardı.

Schalke 04, Leipzig, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 08:26 
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