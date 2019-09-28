Leipzig'in ilk yenilgisi Ozanlı Schalke'den

Schalke 04, 29. dakikada Salif Sane ve 43. dakikada penaltıdan Amine Harit'in attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. İkinci yarıda da üstün oyununu sürdüren mavi-beyazlılar, 58. dakikada Rabbi Matondo'un topu ağlara göndermesiyle skoru 3-0 yaptı. Ev sahibi ekip, 83. dakikada Emil Forsberg ile bulduğu golle durumu 3-1'e getirdi. Maçta başka gol olmadı ve Schalke 04 müsabakadan 3-1 galip ayrıldı.



Milli futbolcu Ozan Kabak, yedek başladığı maçta 82. dakikada Omar Mascarell'in yerine oyuna dahil oldu. Mavi-beyazlılarda oynayan diğer Türk asıllı futbolcu Suat Serdar, ilk 11'de başladığı maçta 90 dakika forma giydi.



Bu sezon ilk mağlubiyetini alan Leipzig, 13 puanda kaldı. Schalke 04 ise puanı 13'e çıkardı.



Bugün oynanan diğer karşılaşmalarda Wolfsburg, deplasmanda Mainz 05'i 1-0, Bayer Leverkusen de yine deplasmanda Augsburg'u 3-0 yenmeyi başardı.