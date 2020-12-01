- Leipzig, İstanbul'a geldi

İSTANBUL - Medipol Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Leipzig, İstanbul'a geldi.

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 5. hafta maçında Başakşehir, yarın sahasında Leipzig ile karşılaşacak. Bu zorlu mücadele öncesi turuncu-lacivertlilerin Alman rakibi, İstanbul'a geldi. Saat 15.00 gibi İstanbul Havaalanı'na inen Leipzig, daha sonra konaklayacağı otele hareket etti.

Leipzig Teknik Direktörü Nagelsmann ve bir oyuncu bugün 17.45'te Fatih Terim Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek. Almanlar son antrenmanını da 18.30'da statta yapacak.