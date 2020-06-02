Leipzig, Köln deplasmanında güldü

Almanya Bundesliga'nın 29'uncu hafta mücadelesinde RB Leipzig, deplasmanda FC Köln'ü 4-2 mağlup etti.

Almanya Bundesliga'nın 29'uncu hafta mücadelesinde RB Leipzig , deplasmanda FC Köln 'ü 4-2 mağlup etti. RheinEnergie Stadyumu'nda oynanan müsabakada gol perdesini 7'nci dakikada Cordoba açarken, ev sahibi ekip 1-0 öne geçti. 20'de Schick, 38'de ise Nkunku ile rakibine yanıt veren Leipzig, ilk yarıyı 2-1 önde kapattı. Karşılaşmanın ikinci yarısında 10 dakikada 3 gol geldi. 50'de Leipzig, Werner ile farkı 2'ye çıkartırken, 55'te Modeste farkı yeniden 1'e çekti. 57'nci dakikada Olmo ile fişi çeken Leipzig, müsabakayı 4-2'lik skorla galip bitirdi.Bu sonuçla Leipzig puanını 58'e yükseltirken, FC Köln ise 34 puanda kaldı.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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