Leipzig konuk ettiği Bayer Leverkusen'i tek golle geçti

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Leipzig, sahasında Bayer Leverkusen'i 1-0 yendi.
Leipzig, Bundesliga'nın 19. haftasında Red Bull Arena'da Bayer Leverkusen'i konuk etti.
İlk yarısı golsüz tamamlanan karşılaşmada Leipzig, 51. dakikada Christopher Nkunku'nun attığı golle müsabakadan 1-0 galip ayrıldı.
Leipzig bu galibiyetle puanını 38'e çıkardı ve ikinci sırada yer aldı.
Bayer Leverkusen ise 32 puanda kaldı.
Kaynak: AA
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