Leipzig, Mainz'ı darmadağın etti: 8-0

Bundesliga'nın 10. haftasında zirve takibini sürdüren Leipzig, alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Mainz'i konuk etti. Red Bull Arena'da oynanan maçta rakibine adeta top göstermeyen Julian Nagelsmann'in öğrencileri, sahadan 8-0'lık galibiyetle ayrıldı.



Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 5'te Sabitzer, 30, 48 ve 87'de Werner, 35'te Nkunku, 39'da Halstenberg, 44'te Poulsen ve 50'de Mukiele kaydetti.



90 dakikayı 3 gol, 3 asistle tamamlayan Werner, maça damga vuran isim oldu.



Bu sonucun ardından Leipzig, 18 puana ulaştı ve haftayı 3. sırada kapattı. Mainz ise 9 puanla 13. sırada yer aldı.