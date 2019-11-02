Son Dakika Haberleri: Leipzig, Mainz'ı darmadağın etti: 8-0
Son Dakika Spor Leipzig, Mainz'ı darmadağın etti: 8-0

Leipzig, Mainz'ı darmadağın etti: 8-0

6 saat önce

Bundesliga'nın 10. haftasında zirve takibini sürdüren Leipzig, alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Mainz'i konuk etti.

Leipzig, Mainz'ı darmadağın etti: 8-0, System.String[]

Bundesliga'nın 10. haftasında zirve takibini sürdüren Leipzig, alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Mainz'i konuk etti. Red Bull Arena'da oynanan maçta rakibine adeta top göstermeyen Julian Nagelsmann'in öğrencileri, sahadan 8-0'lık galibiyetle ayrıldı.


Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 5'te Sabitzer, 30, 48 ve 87'de Werner, 35'te Nkunku, 39'da Halstenberg, 44'te Poulsen ve 50'de Mukiele kaydetti.


90 dakikayı 3 gol, 3 asistle tamamlayan Werner, maça damga vuran isim oldu.


Bu sonucun ardından Leipzig, 18 puana ulaştı ve haftayı 3. sırada kapattı. Mainz ise 9 puanla 13. sırada yer aldı.

Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 09:02 
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