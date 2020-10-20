Leipzig-Medipol Başakşehir maçı

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nun ilk haftasında oynanacak Leipzig-Medipol Başakşehir maçının hakem ve takım kadroları şöyle:
Stadt: Red Bull Arena
Hakemler: Jesus Gil Manzano, Diego Barbero, Angel Nevada (İspanya)
Leipzig: Gulacsi, Orban, Upamecano, Halstenberg, Mukiele, Nkunku, Kampl, Angelino, Olmo, Poulsen, Forsberg
Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Bolingoli, Rafael, Mehmet Topal, İrfan Can Kahveci, Visca, Deniz Türüç, Crivelli
- Kaynak: AA
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