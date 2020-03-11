Leipzig, Tottenham'ı eleyerek Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi - Son Dakika
Son Dakika Spor Leipzig, Tottenham'ı eleyerek Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi - Son Dakika Spor

Leipzig, Tottenham'ı eleyerek Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi

47 dakika önce

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Leipzig, geçen yılın finalisti İngiliz ekibi Tottenham'ı 1-0'ın rövanşında 3-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Leipzig, Tottenham'ı eleyerek Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi, System.String[]

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ikinci maçında Alman ekibi Leipzig, geçen yılın finalisti İngiliz takımı Tottenham'ı ağırladı. Leipzig, kaptanı Marcel Sabitzer'in 10. ve 21. dakikada attığı gollerle 2-0 öne geçti. 87. dakikada Forsberg'in attığı gol skoru belirledi: 3-0

Julian Nagelsmann

NAGELSMANN TARİHE GEÇTİ

İlk maçı da 1-0 kazanan Leipzig, bu sonuçla tarihinde ilk defa Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale çıktı. Alman ekibinin 32 yaşındaki teknik direktörü Julian Nagelsmann da bu başarıya ulaşan en genç çalıştırıcı oldu.

ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ 20 MART'TA

Şampiyonlar Ligi çeyrek final eşleşmeleri, 20 Mart'ta gerçekleştirilecek kura çekimi ile belli olacak.

Tottenham, Leipzig, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 01:14 
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