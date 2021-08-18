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Leke James: "Hocamız bize talimatlar verdi" - Son Dakika

Leke James: "Hocamız bize talimatlar verdi"

18.08.2021 17:45
Leke James:

UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off turu ilk maçında yarın sahasında Kopenhag ile karşılaşacak olan DG Sivasspor'da forvet oyuncusu Leke James, "Kopenhag maçı için gereken talimatları bize verdi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off turu ilk maçında yarın sahasında Kopenhag ile karşılaşacak olan DG Sivasspor'da forvet oyuncusu Leke James, "Kopenhag maçı için gereken talimatları bize verdi. Sahada da ne yapacağımızı biliyoruz" dedi.

Sivasspor'un 28 yaşındaki forvet oyuncusu Leke James, UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında yarın oynayacakları Danimarka temsilcisi Kopenhag, müsabakası öncesi Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda basın toplantısında konuştu. James, "Bu maçta elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bunun için bütün hazırlıkları yaptık. Her şey için hazırız. Hocamızın talimatlarını da biliyoruz. Kopenhag maçı için gereken talimatları bize verdi. Sahada da ne yapacağımızı biliyoruz. Umarım çok güzel bir maç olur" diye konuştu. - SİVAS

Leke James: Hocamız bize talimatlar verdi
Leke James: Hocamız bize talimatlar verdi
Leke James: Hocamız bize talimatlar verdi

Sivasspor, Play Off, Sivas, UEFA, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Leke James: 'Hocamız bize talimatlar verdi' - Son Dakika Spor


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