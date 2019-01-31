Leke Ve Çatlak Tedavisinde Radyofrekans Yöntemi

Radyofrekans tekniğinin titreşimli radyo dalgalarının su molekülleri ile etkileşmesi sonucu ortaya çıkan enerjinin, ısıya dönüşmesi esasına dayanan cilt gençleştirme yöntemi olduğunu belirten Anadolu Sağlık Merkezi Deri Hastalıkları Uzmanı Dr. Figen Akın, "Kırışıklık ve cilt kalitesinin artmasına yönelik uygulamalarda etkinin görülebilmesi için, 3-4 hafta aralıklarla 2-3 seans, yara ve sivilce izlerinin giderilmesi için daha fazla uygulama gereklidir" dedi.

Radyofrekans tedavisinden 1 hafta öncesi ve sonrasında kan sulandırıcı ilaçların kullanımının bırakılması gerektiğini vurgulayan Anadolu Sağlık Merkezi Deri Hastalıkları Uzmanı Dr. Figen Akın, "Tedavi edilecek alana son 3 ay içerisinde derin kimyasal peeling, lazer, radyofrekans gibi işlemler uygulanmamış olmalı, son 1 ay içerisinde Botox, dolgu ve yağ enjeksiyonu gibi uygulamalar yapılmamış olmalı ve tedavi edilecek alanda dövme veya kalıcı makyaj olmamalı" açıklamasında bulundu.

Cilt güneşten korunmalı

Uygulama sonrasında tedavi edilen alanda 1-2 gün devam eden şişliğin, 1 hafta kadar sürebilen kızarıklık, bazen de küçük kabuklanmaların gözlenebildiğini söyleyen Deri Hastalıkları Uzmanı Dr. Figen Akın, "Hasta 1-2 gün sonra rahatlıkla sosyal yaşamına geri dönebiliyor. İşlem sonrası düzenli olarak cilt tipine uygun nemlendirici krem kullanılmalı ve güneşten etkin korunmaya özen gösterilmeli. Uygulama sonrası etkiler 2-6 ayda gözlenir" dedi.

Radyofrekans uygulaması her mevsim yapılabilir

İşlemde ağrının minimal düzeyde görüldüğünü belirten Dr. Figen Akın, "Hasta konforu için uygulamadan bir saat önce uygulama alanlarına lokal anestezik kremler sürülür. Radyofrekans uygulaması her mevsim yapılabilir" açıklamasında bulundu. Uygulamanın yüz bölgesi için 30 dakika sürdüğünü anlatan Dr. Akın, "İşlem sonrası etkiyi güçlendirmek için cilde PRP kitleri, büyüme faktörleri ve hyalüronik asit içeren ürünler uygulanabiliyor" şeklinde konuştu.

Radyofrekans tedavisi gebe ve emziren annelere uygulanmamalı

Radyofrekans tedavisinin vücudunda metal protezi veya kalp pili olanlara, otoimmün hastalığı olanlara, radyoaktif tedavi altında olanlara ve uygulama bölgesinde yara veya dermatiti olanlara uygulanamadığını söyleyen Deri Hastalıkları Uzmanı Dr. Figen Akın, "Bu hastalıkların yanı sıra gebelere ve emziren annelere, aktif kanser tedavisi gören hastalara, tedavi edilecek alana son 3 ay içerisinde cerrahi müdahale uygulanmış hastalara, keloid gibi kötü yara iyileşme öyküsü olan hastalara ve cildi çok ince, aşırı kuru ve yağ dokusunun iyi olmadığı hastalara da radyofrekans tedavisi uygulanamıyor" dedi.