Son Dakika Haberleri: Lekesiz, Amasyalılarla Hasret Giderdi

Lekesiz, Amasyalılarla Hasret Giderdi

1 saat önce

Merkez Valisi M. Celalettin Lekesiz, 4 yıl valilik yaptığı Amasya'yı ziyaret ederek hasret giderdi.

Lekesiz, Amasyalılarla Hasret Giderdi, System.String[]
Merkez Valisi M. Celalettin Lekesiz, 4 yıl valilik yaptığı Amasya'yı ziyaret ederek hasret giderdi.

Amasya'da görev yaptığı 2005-2009 yılları arasında Şehzadeler Müzesi, Minyatür Amasya Müzesi, Saraydüzü Kışla Binası Milli Mücadele Müzesi ve Kongre Merkezi gibi pekçok eser ile projenin şehre kazandırılmasına öncülük eden Vali M. Celalettin Lekesiz, 10 yıl sonra geldiği şehirde dostlarıyla buluştu. Vali Dr. Osman Varol ve Belediye Başkanı Cafer Özdemir'i ziyaret edip karşılıklı görüş alışverişinde bulunan M. Celalettin Lekesiz, Amasya'nın gelişiminden memnuniyet duyduğunu söyledi.

Lekesiz, yöneticiler, iş adamları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve gazetecilerle de bir araya geldi. - AMASYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 11:52 Kaynak: İHA

Merkez, Celalettin Lekesiz, Amasya, Güncel
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