'Lekima' tayfunu Çin'in doğusunu vurmaya devam ediyor 5 ölü

'Lekima' tayfunu Çin'in doğusunu vurmaya devam ediyor 5 ölüÇin, (DHA) ? Çin'in doğu kıyısını vuran Lekima tayfunu Zhejiang eyaletinden sonra Shandong eyaletini de vurdu.

'Lekima' tayfunu Çin'in doğusunu vurmaya devam ediyor 5 ölü

Çin, (DHA) ? Çin'in doğu kıyısını vuran Lekima tayfunu Zhejiang eyaletinden sonra Shandong eyaletini de vurdu. Eyalet genelinde 5 kişinin hayatını kaybettiği ve 7 kişinin de kayıp olduğu belirtildi.

Çin haber ajansı Xinhua'da yer alan habere göre, Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinde etkili olan Lekima tayfunu, Shandong eyaletini de vurdu ve bunun sonucunda 5 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de kayıp. Tayfunun eyalet genelinde 79 bölgede etkili olduğu ve 1.66 milyon kişiyi etkilediği belirtildi. Öte yandan yetkililerin yaptığı açıklamada, 183 bin 800 kişinin güvenli bölgelere yerleştirildiği açıklanırken; tarım arazilerinin de zarar gördüğü ve arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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