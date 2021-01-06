Leman Sam: İkisi de kötü roldeler - Son Dakika

Leman Sam: İkisi de kötü roldeler

06.01.2021 09:00
Leman Sam: İkisi de kötü roldeler, System.String[]

Pandemi nedeniyle kuaföre gidemediğini ifade eden Sam, uzayan saçlarıyla dikkat çekti.

Pandemi nedeniyle kuaföre gidemediğini ifade eden Sam, uzayan saçlarıyla dikkat çekti. Sanatçı, "Virüs nedeniyle kuaföre gidemiyorum. Saçlarım çok uzadı, biraz bakımsız" dedi.

Kızı Şevval Sam ve "Sadakatsiz" dizisinde oynayan torunu Tarık Emir Tekin'in oyunculukları hakkında da konuşan Leman Sam, "Diyorum ki kızım oyuncu, torunum oyuncu... İkisi de kötü roldeler. Oyunculuğu en iyi gösteren şeydir ters roller. Tarık bizim çocuğumuz diye değil onu çok başarılı buluyorum" diye konuştu.

Leman Sam: İkisi de kötü roldeler

Tarık Emir Tekin, Şevval Sam, Leman Sam, Sanatçı, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Leman Sam: İkisi de kötü roldeler - Son Dakika Magazin


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