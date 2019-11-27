Lemina: Fedakarlık eksik

Seri, "Açıkçası söyleyecek çok fazla şey yok. Kelimeleri bulamıyorum. 3 puan kaybettik ellerimizden gitti. Çabuk toparlanıp pazartesi oynayacağımız maça odaklanmamız gerekiyor. Maç 90 dakika ve baktığınız zaman gol yememeye özen göstermeniz gerekiyor. Defansif olarak sağlam durmadığımız için kaybettik. Sezonun geri kalan kısmında aynı hataları yapmamamız gerekiyor." diye konuştu.



LEMINA: "ÇOK KIZDIM"



Mücadelenin en çok efor sarf eden isimlerinden olan Mario Lemina ise, "Maçta kızdım çünkü elimizden 3 puan gitti. Hep son dakikada goller yiyoruz. Sanırım takımda fedakarlık eksik..." ifadelerini kullandı.